Procès: Le mari de Nancy Pelosi raconte son traumatisme à la barre

David DePape avait pénétré au domicile du couple Pelosi fin octobre 2022, quelques jours avant les élections de mi-mandat, équipé de corde, de gants et de ruban adhésif.

Plus d’un an après s’être fait fracturer le crâne avec un marteau, le mari de l’ex-cheffe démocrate Nancy Pelosi s’est retrouvé face à son agresseur lundi au tribunal, forcé d’évoquer le traumatisme d’une attaque qu’il a tenté de refouler par tous les moyens.

«Je n’ai discuté de cet incident avec personne», a raconté Paul Pelosi, selon le San Francisco Chronicle. «Je n’ai pas regardé les informations et j’ai encouragé ma famille à ne pas le faire non plus, parce que cela a été tellement traumatisant. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas revivre cela.»