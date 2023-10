Procès: Les acrobaties financières de Sam Bankman-Fried exposées

Cofondateur de FTX avec «SBF», Zixiao «Gary» Wang en était le responsable technique au moment de sa faillite, en novembre 2022. Mis en cause par la justice, tout comme Sam Bankman-Fried, il a plaidé coupable de quatre chefs d’accusation et accepté de collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan. Il est le premier témoin majeur à se présenter au procès de son ancien comparse, qui a débuté mardi à New York et qui pourrait s’étendre sur six semaines.