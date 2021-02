Pierre Maudet devrait être fixé sur sa peine lundi prochain. 20min/Marvin Ancian

Des « noces barbares » sur fond de cadeaux, amitié et copinage, une « relation toxique » entre agents publics et hommes d’affaires: le premier procureur Stéphane Grodecki a dégainé l’artillerie lourde lors de son réquisitoire mercredi, au troisième jour du procès de Pierre Maudet et de quatre coaccusés.

Accusé d’acceptation d’avantages, le magistrat a bien pris le risque d’être redevable, a estimé le procureur, pour qui « la limite a été franchie ». En 2015, Pierre Maudet a reçu un cadeau, un voyage à Abu Dhabi tous frais payés par la famille royale, dont le montant estimé (50’000 francs) « crève le plafond » de ce qui est admissible pour un agent public, à savoir 150 francs maximum, a expliqué Stéphane Grodecki. Et le sondage électoral de 2017 payé par deux coaccusés, les promoteurs Antoine Daher et Magid Khoury, prévenus d’octroi d’avantages pour ce point et pour le déplacement dans l’émirat, ne relevait pas d’un financement politique habituel, selon le représentant du Ministère public: il a été organisé et piloté par l’ancien chef de cabinet de Pierre Maudet, Patrick Baud-Lavigne, « un agent public » , lui aussi poursuivi pour le séjour à Abu Dhabi auquel il a pris part.

Faute extrêmement lourde

D’ailleurs, pour le procureur, on ne peut dissocier le voyage et le sondage. La chronologie des événements est éloquente aux yeux du représentant du Ministère public: il y a ces « cadeaux » et ensuite une multitude de sollicitations des deux hommes d’affaires. Si, après un cadeau, la relation se poursuit au niveau professionnel, « cela relève du pénal » , a rappelé Stéphane Grodecki. Pour lui, la faute du conseiller d’ É tat est « extrêmement lourde » : il s’est cru plus fort que les règles, a bafoué les trois pouvoirs en mentant et a agi dans ses propres intérêts. Sa collaboration a été qualifiée d’exécrable. Le procureur a réclamé une peine de 14 mois de prison avec sursis pour Pierre Maudet, ainsi que le versement d’une créance compensatoire à l’ É tat de 84’000 francs, soit le coût combiné du déplacement à Abu Dhabi et du sondage, qu’il « aurait dû payer lui-même » .

Concours d’infractions