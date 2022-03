Besançon (F) : Procès: «Narumi avait peur de lui», témoignent ses amies

Jeudi, des proches de Narumi ont évoqué devant la cour les difficultés qu’elle avait rencontrées avec son ex-compagnon. Celui-ci est suspecté de l’avoir tuée en décembre 2016, à Besançon (F).

La famille de Narumi Kurosaki et son avocate.

Elle «avait peur de lui»: des amies japonaises de Narumi Kurosaki ont évoqué jeudi, devant la justice française, la relation compliquée entre l’étudiante japonaise et son ex-petit ami chilien Nicolas Z. , accusé de l’avoir assassinée en 2016.

«Narumi avait peur de lui»

Lors d’une soirée fin novembre entre étudiants japonais, «Narumi a raconté qu’elle avait un problème avec son ex-petit ami (Nicolas Z.)» qui «avait piraté son compte Facebook» et la surveillait sur Internet, a confié Kaori Nishida. «Même quand ils se fréquentaient, il y avait des problèmes similaires», a poursuivi la jeune femme. «Une fois séparée, Narumi avait peur de lui», selon elle.

À Besançon, Narumi Kurosaki était en couple avec un Français, Arthur Del P., mais Nicolas Z. «continuait à lui écrire et elle m’a parlé de son attachement persistant», a abondé Miharu Kimura. «Il lui avait dit qu’il viendrait la retrouver en France, elle ne savait pas quoi faire», a-t-elle assuré, «elle était très embêtée».

«Narumi était très sérieuse»

Les étudiantes japonaises sont parmi les premières à s’inquiéter de sa disparition et à la signaler: «Narumi était très sérieuse et, tout un coup, elle ne venait plus en cours». Ses amis reçoivent alors des messages étranges de sa part, mais ils soupçonnent vite que quelqu’un écrit à sa place.