McDonald’s : Procès pour discrimination à 10 milliards de dollars rejeté par un juge

Un dirigeant de médias accusait le géant du fast-food de discriminer les sociétés dirigées par des Afro-Américains, dans ses dépenses publicitaires aux États-Unis.

Un juge californien a rejeté une plainte à l’initiative d’un grand dirigeant de médias accusant McDonald’s de discriminer les entreprises dirigées par des Afro-Américains, dans ses dépenses publicitaires et réclamant en conséquence 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. La requête, déposée en mai, accusait le géant des fast-foods d’avoir délibérément refusé de passer des messages promotionnels sur les chaînes détenues par Byron Allen, qui milite pour que les grands groupes achètent plus de publicités dans les médias afro-américains.