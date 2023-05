Genève: Procès Ramadan: «Nous sommes ici au-delà du viol»

Me Robert Assaël, à son arrivée au Tribunal correctionnel, lundi. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

«Brigitte dit la vérité, Tariq Ramadan est le violeur décrit dans l’acte d’accusation.» Après les auditions de la plaignante et du prévenu, après le réquisitoire du ministère public, place ce mercredi aux avocats. Me Robert Assaël, qui défend la femme affirmant avoir été violée en 2008, a ouvert le feu ce mercredi. Il s’est attaché à démontrer la crédibilité de sa cliente, usant en premier lieu des constatations des psychiatres, réalisées juste après les faits.

«Très fort degré de plausibilité»

Il cite ainsi l’un des deux médecins, un professionnel chevronné spécialiste de la psycho-traumatologie, faisant part de ses constatations après avoir rencontré Brigitte, peu après les faits. «Son récit présente un très fort degré de plausibilité» et «un état de stress post-traumatique ne peut être simulé».

D’ailleurs, rebondit le pénaliste après avoir fait la lecture de l’une des terrifiantes dépositions de Brigitte, relatant des viols lestés de violences, d’injures et d’humiliations: «Peut-on inventer pareil récit, avec des détails, beaucoup de détails?» - un véritable cauchemar, en effet, répété quasiment à l’identique, mardi, face aux juges.

«La personne seule face à un système»

Quelques variations ont certes émaillé son propos. Mais justement, l’avocat juge qu’elles renforcent sa version. «Il y a toujours des variations chez les personnes victimes de viol qui sont crédibles”, à l’opposé d’un récit trop parfait, construit, appris par cœur. Ce d’autant plus que jamais sa cliente n’en a rajouté, note-t-il, alors qu’elle aurait pu enfoncer Tariq Ramadan - en indiquant par exemple que la porte était fermée, en taisant qu’il était allé aux toilettes, en affirmant que la pénétration avait été douloureuse, etc. Or, elle s’en est abstenue. Bref, à ses yeux, cette affaire est celle de «l’authenticité face à l’opacité, du courage face à la lâcheté, de la victime face à son bourreau, de la personne seule face à un système».

«Elle voulait comprendre»

Quant aux nombreux messages postérieurs aux faits et d’apparence amoureux envoyés à l’islamologue, ils ne disqualifient pas la plaignante, au contraire, affirme Me Assaël, dans le droit fil du raisonnement développé la veille par le procureur. Brigitte «voulait frénétiquement et compulsivement comprendre comment Tariq Ramadan avait pu devenir à ce point monstrueux. Elle était à la recherche d’excuses, d’explications, pour avancer, pour donner un sens». Elle ne songeait pas, alors, à déposer une plainte. «L’idée lui est venue quand elle a réalisé que tout avait échoué.»

«Torture et barbarie»