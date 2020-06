France

Procès requis contre les frères Bogdanoff pour escroquerie

Les animateurs français sont accusés d’«escroquerie aggravée» sur un homme millionnaire souffrant de troubles dépressifs qui s’est suicidé en 2018. Ils l’auraient convaincu d’investir près de 1,6 million de francs dans des projets suspects.

Célèbres pour avoir animé la première émission de science-fiction dans les années 1980 en France, les frères Bogdanoff sont également connus pour leur transformation physique atypique et des livres scientifiques de vulgarisation contestés par les spécialistes.

Le parquet de Paris a requis un procès contre les célèbres animateurs français Igor et Grichka Bogdanoff, accusés d’«escroquerie aggravée» sur un homme fortuné et dépressif, a appris vendredi l’AFP de sources concordantes.

Le juge d’instruction chargé du dossier doit désormais décider si ce procès aura lieu ou non.

Deux mois plus tôt, Igor et Grichka Bogdanoff étaient placés en garde à vue et mis en examen dans ce dossier.