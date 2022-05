Tourisme spatial : Prochain vol de Blue Origin dans une semaine

La compagnie de voyage spatial du patron d’Amazon Jeff Bezos a annoncé un nouveau vol de sa fusée. Décollage prévu le 20 mai prochain.

Katya Echazarreta, née à Guadalajara au Mexique, est arrivée aux États-Unis à l’âge de sept ans. Aujourd’hui âgée de 26 ans, elle deviendra du même coup la plus jeune Américaine à se rendre dans l’espace. Cette ingénieure a été sponsorisée par le programme «Space for Humanity», qui vise à démocratiser l’accès à l’espace et l’a sélectionnée parmi 7000 candidats. L’équipage comprendra également le second Brésilien à se rendre dans l’espace, Victor Correa Hespanha.