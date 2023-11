L'Autorité palestinienne veut une issue pour tous les territoires

Dimanche, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a lié un retour de l’Autorité palestinienne à Gaza à l’issue de la guerre entre Israël et le Hamas, évoqué par Washington, à un «règlement politique» englobant aussi la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

«La bande de Gaza est partie intégrante de l’État de Palestine, nous prendrons nos responsabilités entières dans le cadre d’une solution politique globale pour la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza», a affirmé Mahmoud Abbas en recevant, à Ramallah, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Mardi, au Congrès des États-Unis, Antony Blinken avait affirmé que l’Autorité palestinienne devrait reprendre «à un moment donné» le contrôle de la bande de Gaza au Hamas, et que de tierces parties internationales pourraient peut-être jouer un rôle lors d’une période intérimaire.

«À un moment donné, ce qui aurait le plus de sens, ce serait qu’une Autorité palestinienne efficace et revigorée ait la responsabilité de la gouvernance et, à terme, de la sécurité de Gaza», a-t-il déclaré lors d’une audition interrompue à plusieurs reprises par des manifestants exigeant de «sauver les enfants de Gaza».