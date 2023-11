Après avoir «coupé Gaza en deux», Israël continue ses frappes

via REUTERS

Le porte-parole de l’armée israélienne a affirmé que les troupes opérant dans le territoire palestinien l’avaient coupé en deux: «Gaza sud et Gaza nord.»

L’armée israélienne a annoncé, dimanche, une campagne de frappes «significatives» dans la bande de Gaza, en pleine tournée régionale du secrétaire d’État américain Antony Blinken. «Des frappes significatives sont maintenant en cours» dans la bande de Gaza et «elles se poursuivront cette nuit et dans les jours à venir», a déclaré, dimanche soir, le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, affirmant que les troupes opérant dans le territoire palestinien l’avaient coupé en deux: «Gaza sud et Gaza nord.»