Proche-Orient: Berne n’a pas l’intention de rapatrier les Suisses d’Israël

«Si le DFAE a connaissance de départs organisés depuis des pays partenaires dont des ressortissants suisses peuvent bénéficier, une communication sera transmise à toutes les personnes enregistrées auprès de l’ambassade de Suisse à Tel-Aviv et sur l’application Travel Admin», a-t-il précisé. Et de rappeler dans une prise de position que l es Suisses à l’étranger doivent suivre les instructions des autorités locales .

En outre, le DFAE précise que «la décision d’effectuer ou d’interrompre un voyage est laissée à l’appréciation et à la responsabilité des voyageurs». Et que «les voyages retour doivent être organisés individuellement ou par le biais d’une agence de voyages». Il ajoute enfin que quitter une zone de crise se fait aux risques et aux frais de la personne qui prend cette décision.