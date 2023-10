Proche-Orient: Gaza: l’UE demande des «pauses» pour acheminer l’aide humanitaire

Les chefs d’État et de gouvernement des 27 pays de l’UE ont exprimé leur «plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza», dans une déclaration définissant une ligne commune après plus de deux semaines de cacophonie sur le sujet. Ils ont réclamé «un accès humanitaire continu, rapide, sécurisé et non entravé (…) pour aider ceux qui en ont besoin par tous les moyens nécessaires, y compris des couloirs humanitaires et des pauses pour les besoins humanitaires».