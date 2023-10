Israël veut immédiatement intensifier les frappes sur Gaza

Un but «opérationnel»

Plus tôt samedi, plusieurs responsables de l’armée israélienne ont visité les troupes sur le front, insistant sur la préparation des forces armées à une possible intervention terrestre dans la bande de Gaza. «Nous allons entrer dans Gaza, nous allons le faire pour un but opérationnel, détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas et nous allons le faire de manière professionnelle», a déclaré, lors d’une revue des troupes, le chef d’état-major Herzi Halevi.