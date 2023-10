La guerre entre Israël et le Hamas investit aussi le cyberespace

La guerre entre Israël et le Hamas se déchaîne aussi dans le monde virtuel, avec des cyberattaques qui se multiplient depuis l’attaque terrestre du 7 octobre, mais sans intrusion grave pour l’instant, selon des experts en cybersécurité. «Comme dans le conflit russo-ukrainien, le nombre de cyberattaques a augmenté. Mais on ne peut pas parler de cyberguerre: il s’agit surtout d’attaques par déni de service (DDOS)», un engorgement intentionnel sans gravité qui rend inaccessible un site internet pendant quelques heures, explique François Deruty, directeur du renseignement de la société de cybersécurité Sekoia.

Russes et Indiens interviennent

«Parmi les attaquants figurent des groupes étrangers: des hackers russes propalestiniens et des hackers indiens pro-israéliens», ajoute François Deruty, de Sekoia. Des sites internet israéliens ont été victimes du groupe russophone Anonymous Sudan, qui soutient le Hamas, ainsi que du groupe russe Killnet. En outre, des groupes iraniens moins visibles soutiennent discrètement des attaques contre Israël, estime-t-il. Anonymous Sudan a ainsi revendiqué une attaque contre la version électronique du journal «Jerusalem Post», paralysée de nombreuses heures. Le groupe Killnet a annoncé vouloir cibler les sites internet gouvernementaux israéliens. «Mais nous n’avons pas vu d’attaque par effacement de données, comme en a subi l’Ukraine, même si l’Iran pourrait fournir de tels outils. Il est vrai que le niveau cyberdéfensif d’Israël est très élevé, davantage encore qu’en Ukraine», relève-t-il.

De l’autre côté, des groupes indiens ont attaqué des sites internet palestiniens. C’est une conséquence des liens diplomatiques entre l’Inde et Israël, analyse l’expert de Sekoia, ainsi que de la relation entre des groupes indiens et des start-up israéliennes qui sont leurs fournisseurs. Les attaques contre ces sites palestiniens étaient moins nombreuses mais parfois plus graves, relève le patron de Ziwit. Il cite une cyberattaque contre AlfaNet, fournisseur d’accès internet palestinien de la bande de Gaza, revendiquée par le groupe Indian Cyber Force.