Proche-Orient: Les étrangers piégés dans l’offensive du Hamas en Israël

Thaïlande: 12 morts, 11 otages

Douze Thaïlandais ont péri en territoire israélien, selon le ministère des Affaires étrangères, dans des circonstances non précisées, huit autres ont été blessés et onze enlevés. Des milliers de Thaïlandais travaillent en Israël, essentiellement comme ouvriers agricoles.

États-Unis: 11 morts, des disparus

Le président Joe Biden a confirmé lundi la mort d’au moins onze Américains et jugé «probable» que des «citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues en otage par le Hamas». Un porte-parole du département d’État a indiqué que Washington restait sans nouvelles de certains ressortissants et travaillait avec les autorités israéliennes pour les localiser.

Népal: 10 morts, des blessés

Le Népal compte dix ressortissants tués dans l’offensive, selon son ambassade à Tel-Aviv. Quatre autres sont hospitalisés et le «contact a été perdu» avec un cinquième. Israël accueille quelque 265 étudiants népalais dont 17 logeaient au kibboutz Alumim, dans le Sud, cible de l’attaque.

Argentine: 7 morts, 15 disparus

Buenos Aires a confirmé le décès de sept Argentins et la disparition de 15 autres en Israël. Parmi les disparus figurent deux frères, Iair et Eitan Horn, a indiqué leur père à une chaîne locale disant qu’il présumait que ses fils avaient été «enlevés et emmenés à Gaza».