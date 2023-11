Les hôpitaux de la ville de Gaza cernés par les combats

«Tous les hôpitaux de la ville ont été visés»

Les traits visiblement tirés, dans sa blouse bleue de médecin, Mohammed Abou Salmiya, directeur de l’hôpital al-Shifa, assure que «tous les hôpitaux de la ville de Gaza ont été visés» par l’armée israélienne vendredi. «Nous ne pensions pas voir, en 2023, des hôpitaux bombardés. Nous ne pouvons pas évacuer, car nous avons plus de 60 patients en soins intensifs, plus de 50 bébés en couveuses, plus de 500 patients sous dialyse.»