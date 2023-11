Proche-Orient: Ruth Dreifuss craint un antisémitisme acceptable

Ruth Dreifuss ici en 2017. LMD/Sébastien Anex

Le 7 octobre a eu lieu en Israël le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Et si rien ne peut légitimer les atrocités du Hamas, le droit à la légitime défense d’Israël, qui a promis d’éradiquer le Hamas, ne permet pas à l’État juif de commettre des crimes de guerre, estime l’ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss dans une interview samedi à la «Schweiz am Wochenende».

«Une contre-attaque israélienne est légitime, mais elle doit être menée de manière proportionnée et concentrée sur des objectifs militaires. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité doivent être évités et interdits. Si des militaires commettent de tels actes, ils doivent être punis», explique-t-elle en rappelant qu’Israël doit se conformer au droit international et aux Conventions de Genève.

Le retour de l’antisémitisme

Ruth Dreifuss voit avec inquiétude la hausse des incidents antisémites en Suisse depuis le début du conflit. «Aujourd’hui on cache ses opinions contre les Juifs, on ne les échange qu’avec des personnes partageant les mêmes idées, d’autant qu’il existe maintenant la norme pénale antiraciste», constate-t-elle. Mais elle craint désormais que l’antisémitisme ne redevienne acceptable. «Cela peut se traduire par des tags, des insultes verbales et des agressions physiques», estime-t-elle. Tout en précisant qu’il faut parallèlement aussi protéger les Arabes et les musulmans contre les préjugés anti-islamiques, les discriminations et les agressions.

Les Juifs sont-ils encore en sécurité en Suisse? Elle-même ne se sent pour l’instant pas menacée. «Mais une certaine tension est une réalité. La guerre au Proche-Orient divise, en Suisse aussi, les opinions et il peut y avoir des attaques contre des installations et même contre des personnes», souligne-t-elle.