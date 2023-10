Selon Washington, un cessez-le-feu à Gaza bénéficierait au Hamas

Au moment où les appels à une trêve humanitaire à Gaza se font de plus en plus nombreux, les États-Unis ont prévenu, lundi, que tout cessez-le-feu décrété par Israël profiterait au mouvement islamiste palestinien Hamas. Un cessez-le-feu «donnerait au Hamas la possibilité de se reposer, de se rééquiper et de se préparer à continuer à lancer des attaques terroristes contre Israël», a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller.