Un voyage prévu au Liban? La Suisse vous le déconseille vivement

La tension monte de plus en plus autour de la frontière entre le nord d’Israël et le sud du Liban, là où les craintes d’un embrasement avec l’implication du Hezbollah libanais ne cessent de croître. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a modifié, mardi, ses recommandations de voyage pour le Liban. «Jusqu’à nouvel ordre il est déconseillé de se rendre au Liban pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence», écrit le DFAE.