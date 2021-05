Etats-Unis : Procuration de relevés téléphoniques de journalistes sous Trump

Le gouvernement de Donald Trump a obtenu les relevés téléphoniques de journalistes qui écrivaient sur les accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016.

Le gouvernement Trump a obtenu secrètement les relevés téléphoniques de journalistes du Washington Post qui écrivaient sur les accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016, a rapporté vendredi le quotidien américain. Le ministère américain de la Justice a envoyé une lettre aux journalistes Ellen Nakashima et Greg Miller, ainsi qu’à l’ancien journaliste Adam Entous, leur disant qu’il avait reçu leurs relevés téléphoniques de lignes fixes personnelle et professionnelle, et de leur téléphone cellulaire «pour la période de 15 avril 2017 au 31 juillet 2017», rapporte le Washington Post.