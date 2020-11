Violences policières : Producteur tabassé: Les quatre policiers déférés devant la justice

Les quatre policiers coupables d’avoir frappé Michel Zecler, un producteur noir, ont été présentés à la justice dimanche à la mi-journée.

Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac d’un producteur de musique noir ont été présentés à la justice dimanche à la mi-journée, a appris l’AFP de source proche du dossier. Le parquet les renvoie pour «violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique» avec la circonstance aggravante de «racisme», et «faux en écriture publique».

Passage à tabac filmé

Un «faux en écriture publique» par une personne dépositaire de l’autorité publique est un crime, ce qui rend hautement probable l’ouverture d’une information judiciaire obligatoire en la matière, même si cette infraction aboutit la plupart du temps à un procès qui se tient devant un tribunal correctionnel et non devant les assises.

Dans une seconde vidéo publiée vendredi, on voit Michel Zecler être de nouveau frappé dans la rue, une fois extrait du studio, et alors qu’il est entouré par de nombreux autres fonctionnaires de police qui ne semblent pas empêcher ces nouveaux coups.

«Honte»

Selon un bilan du ministère de l’Intérieur, une soixantaine de policiers et gendarmes ont été blessés et 81 personnes ont été interpellées. À Paris, un photographe syrien indépendant, collaborateur de l’AFP, a été blessé au visage. Deux manifestants, qui ont fait un signalement auprès de l’IGPN, ont été blessés en province, selon la police.

L’évacuation brutale d’un camp de migrants à Paris lundi soir et la révélation jeudi du passage à tabac de Michel Zecler ont suscité l’indignation et électrisé le débat. Ces scènes ont été révélées par des vidéos de journalistes dans un premier cas, et principalement par des images de vidéosurveillance dans le second cas. Elles ont été visionnées des millions de fois sur les réseaux sociaux.