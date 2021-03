Valais : Production de vaccins: Lonza serait à la limite

Pression folle, employés épuisés, ambiance tendue: la firme de Viège, qui produit la substance active du vaccin Moderna, serait au bout de ses capacités.

Le monde entier a les yeux rivés sur l’entreprise Lonza à Viège (VS). En effet, elle produit la substance active du vaccin Covid-19 de Moderna. Mais le sous-traitant valaisan serait sous une pression folle, une pression qui pousse l’entreprise dans ses derniers retranchements, indique le « Tages-Anzeiger » vendredi.

Le quotidien zurichois évoque un récent article du Walliser Boten qui relayait des témoignages d’employés. Selon le média valaisan, il y aurait des problèmes dans la production. La situation serait difficile, confuse, avec une mauvaise coordination et une ambiance tendue. La pression serait si forte que les spécialistes recrutés s’en iraient et qu’il faut faire venir du personnel d’autres départements pour assurer la production. Bref: Lonza serait à la limite de ses capacités. L’article a inquiété jusqu’au Conseil fédéral qui aurait demandé à la firme si elle avait besoin d’aide. Une offre qu’aurait déclinée Lonza.

Le Tagi a du coup enquêté et le quotidien constate bel et bien les soucis relevés par le média valaisan. Il voit quatre problèmes principaux. Le premier concerne la montée en puissance de la production. Lonza produit actuellement le principe actif du vaccin Moderna dans une petite installation à côté de l’usine existante. Pour atteindre l’objectif de produire 800’000 doses par jour, l’entreprise finalise une installation ultramoderne, l’Ibex building, située à l’extrémité ouest du site. Une construction très complexe qui s’est faite dans l’urgence et qui a mis les nerfs à rude épreuve. Swissimedic vient d’accorder la licence d’exploitation pour la production de la substance active. Lonza doit maintenant se dépêcher de faire tourner à plein régime les nouvelles lignes de production.