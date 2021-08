Manque de semi-conducteurs : Production de voitures perturbée par la pénurie de puces

Les constructeurs automobiles peinent à s'approvisionner en semi-conducteurs, ce qui crée des retards de production, y compris dans le luxe. Résultat: des acheteurs se rabattent sur des modèles d'occasion.

Toyota a annoncé jeudi réduire sa production mondiale de 40% en septembre. REUTERS

Les Américains parlent de «Chipaggedon». La pénurie mondiale de semi-conducteurs, essentiels pour les puces électroniques («chips» en anglais) dont sont friandes les voitures actuelles, crée des casse-tête pour les constructeurs automobiles. Dernier exemple en date: le géant japonais Toyota a annoncé jeudi qu'il allait réduire sa production mondiale en septembre de 40% en raison d’une pénurie de pièces, confirmant des informations parues dans la presse nippone jeudi.

Il y a encore un mois, Toyota prévoyait la production de 900'000 véhicules, mais il a dû raboter ce nombre de 360'000 unités, dont 40'000 devaient être produites en Europe. Le No 1 mondial en 2020 en termes de volumes avait pourtant jusqu'à présent mieux résisté que nombre de ses concurrents à la crise du Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, grâce notamment à sa profonde connaissance de ses chaînes d’approvisionnement.

Ventes en baisse en Suisse

En Suisse et au Liechtenstein, 19'422 voitures neuves toutes marques confondues ont été immatriculées en juillet, en recul de 14,2% sur un an. Il s'agit du «pire résultat pour un mois de juillet depuis le début du millénaire», selon la faîtière auto-suisse, qu'elle explique principalement par la pénurie de semi-conducteurs. «La crise des semi-conducteurs nous frappe plus durement que prévu et la pénurie de composants électroniques et de puces chez les fabricants et les fournisseurs a pris des proportions énormes», commente Andreas Burgener, directeur d'auto-suisse. La faîtière espère que la situation se normalisera en fin d'année.

Si le temps d'attente pour recevoir sa voiture dépend du modèle et des options commandées, l'importateur Amag indique avoir une «disponibilité de véhicules relativement bonne grâce à une planification anticipée» et «possède des carnets de commandes très bien remplis.» La pénurie de semi-conducteurs touche toutes les marques et tous les véhicules, quelle que soit la motorisation. Mais Amag indique que cette situation n’a pas d'impact direct sur ses prix. Pour les mois à venir, l’importateur juge que «d'autres ajustements de la production ne sont pas à exclure.»

Le luxe aussi touché

La production de voitures de luxe est également touchée par les difficultés liées à la pandémie et à la pénurie de semi-conducteurs, alors que la demande reste élevée. Résultat, certains acquéreurs se rabattent sur des véhicules d'occasion. «La demande est extrêmement forte. Nous n'avons jamais eu aussi peu de voitures d'occasion disponibles qu'en ce moment», a déclaré une responsable du garage Schmohl AG à Zurich. Un autre professionnel explique que «certains clients sont impatients et sont donc plus susceptibles d'acheter une voiture de luxe d'occasion», mais qu'il est impossible de prévoir comment la demande va évoluer. Selon Bloomberg, les ventes mondiales d'occasions de la marque Bentley ont par exemple bondi de 150% sur les cinq premiers mois de l'année.

Qu'est-ce qu'un semi-conducteur? Ils sont présents dans les smartphones, les consoles de jeux, les appareils électroménagers, l'automobile... Les semi-conducteurs sont des matériaux (l’un des plus connus est le silicium) et par extension, les composants électroniques fabriqués avec eux: par exemple les puces permettant à des appareils de capter, traiter ou stocker des données. Ces composants minuscules (les plus avancés font entre 5 et 7 nanomètres) sont indispensables à des pans entiers de l’industrie mondiale et intégrés à de nombreux objets du quotidien. Les principaux fabricants se situent à Taïwan (TSMC) et en Corée du Sud (Samsung et SK Hynix). Les Etats-Unis disposent d’autres acteurs majeurs comme Intel et Qualcomm.

Raisons d'une pénurie

Les fabricants de puces ont fait face à une hausse soudaine de la demande pour équiper des produits électroniques. Ordinateurs, tablettes ou consoles de jeux sont en effet très prisés dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a accéléré l’essor du télétravail et des loisirs à la maison. «La deuxième chose est que les semi-conducteurs font de plus en plus partie de notre vie, et de plus en plus d’appareils contiennent beaucoup de semi-conducteurs», explique le cabinet McKinsey. Or ce marché était déjà sous pression du fait de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et de difficultés logistiques sur les chaînes d’approvisionnement. Certains acteurs, comme le géant Huawei, ont fait des stocks importants l’an dernier pour limiter les effets des sanctions. Le géant américain Intel a estimé de son côté que la pénurie pourrait se prolonger jusqu’en 2023.

Smartphones et consoles touchés

Les ventes globales de smartphones dans le monde ont ainsi été pénalisées au deuxième trimestre par ces pénuries, selon une récente étude du cabinet spécialisé Canalys. Avec des ventes en repli de 9% par rapport au trimestre précédent, les fabricants ont «peiné à sécuriser des composants clés pour répondre à la demande», souligne ce cabinet. Même le géant américain Apple a dit s’attendre à ce que les «contraintes d’approvisionnement soient plus importantes» sur le trimestre en cours. Les fabricants de consoles de jeux comme Microsoft et Sony sont aussi confrontés à ce problème. Le groupe japonais a ainsi dépassé les dix millions de PlayStation 5 vendues depuis la sortie du modèle en novembre dernier, mais la demande «continue de dépasser l’offre» selon l’un de ses dirigeants.