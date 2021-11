Genève – «Produit bizarre» laissé par des voleurs sur les meubles d'une villa cambriolée

Ce n’est déjà pas agréable de se faire cambrioler, mais ça l’est encore moins lorsque l’on découvre en plus ses meubles souillés par «un liquide bizarre, gras et poisseux, difficile à enlever». Nicole* a récemment reçu la visite de voleurs, dans sa maison. En faisant l’inventaire des biens dérobés, la Genevoise a constaté que sur plusieurs poignées, sur une vitre et sur les tiroirs des meubles fouillés par les malfrats, il y avait un produit non identifié. «Cela a notamment attaqué le vernis des surfaces en bois», se désole la victime. Constats identiques chez une voisine, elle aussi cambriolée.