Produits Nestlé dotés du Nutri-Score

L'espace commentaires a été déactivé

welschie 28.04.2020 à 08:05

@delabatte : et pour quelle raison devrait Nestlé faire un don alimentaire? car ils sont grand? du coup et Gasprom devraient faire un don de pétrol? Décathlon devrait faire un don de vêtement de sports? il faut arrêter d'attendre des dons à tour de bras. Les personnes privées sont les mieux loties dans cette crise (avec les assurances). les entreprises et les raisons individuelles sont les plus touchés. mais c'est pas une raison pour attendre que ce soit noêl et pâques en même temps