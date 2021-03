Les PFAS, c’est quoi?

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont, dès les années 70, largement été utilisées dans l’élaboration de nombreux produits (mousses d’extinction d’incendie, électronique, cosmétiques, peintures, laques, vêtements). Leur emploi et leur élimination les disséminent dans l’environnement, où elles s’accumulent, y compris dans les plantes et les êtres vivants. Ces substances, qui représentent un danger pour la santé, ne se dégradent quasiment pas dans l’environnement et dans les organismes vivants. La pollution de l’environnement par des PFAS constitue un problème croissant au niveau mondial, indique le canton du Valais. Les PFAS regroupent plus de 4700 différents composés chimiques, dont certains sont déjà interdits d’usage. Les limites maximales dans l’eau potable et les denrées alimentaires sont actuellement réexaminées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).