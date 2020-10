France : Prof assassiné: Paris annonce des actions «concrètes»

Propagande islamiste en ligne, sécurité scolaire: après la décapitation d’un prof par un terroriste islamiste, la France prend des mesures.

Le chef de l’État a ordonné des «actions concrètes» rapides contre la propagande islamiste radicale en ligne et «a demandé qu’on passe rapidement à l’action et qu’on ne laisse aucun répit à ceux qui s’organisent pour s’opposer à l’ordre républicain», a ajouté la présidence, à l’issue d’une réunion avec six ministres et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard.