Neuchâtel: Prof de l’Uni lavé de tout soupçon par un audit

Une enquête conjointe du quotidien neuchâtelois «Arcinfo» et du site d’information en ligne français Mediapart avait fait grand bruit: un prof de l’Uni­versité de Neuchâtel (UniNE) était suspecté de faire profiter un centre de recherches français des fonds venus de son employeur suisse. Les médias évoquaient aussi des factures fausses ou antidatées. Le principal mis en cause avait contesté toute irrégularité. Pour en avoir le cœur net, l’UniNE avait demandé un audit externe, dont les conclusions viennent juste d’être rendues. Dans un communiqué, la Haute-Ecole met d’emblée les choses au point: les allégations visant son professeur, ainsi que le système de contrôle interne à l’institution, sont fausses.

L’Université indique que l’enquête a couvert tous les éléments mentionnés dans l’article paru ce printemps: la collaboration avec le Centre européen des études républicaines et ses liens avec un parti politique français, l’engagement de Vincent Peillon – ancien ministre français de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, l’utilisation des moyens budgétaires de l’UniNE par le professeur mis en cause, ainsi que le système de contrôle interne. Au terme d’un audit approfondi, qui a permis l’analyse d’une centaine de factures ou notes de frais, de 150 documents et du contenu de 27 auditions, «il ressort que soit les allégations sont fausses, soit elles relèvent d’interprétations manifestement exagérées», affirme le communiqué publié vendredi par l’UniNE. Qui souligne aussi que les faits décrits dans des témoignages anonymes recueillis par les deux médias n’ont pas été confirmés.