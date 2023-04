États-Unis: Viré pour demander à ses élèves d’écrire leur nécro

Getty Images via AFP

«Protégez les enfants, pas les armes.» Aux États-Unis, les armes à feu sont devenues, en 2020, la principale cause de mortalité des mineurs américains, avec 4368 décès, devant les accidents de voiture et les overdoses.

Il a demandé à ses élèves de coucher sur le papier leurs «impressions» liées à cette simulation et de réfléchir aux causes de la répétition des tueries aux États-Unis, à leurs possibles remèdes et, donc, d’imaginer leur biographie post-mortem. Une petite note précisait: «Merci de prendre conscience qu’il ne s’agit absolument pas de vous perturber.»