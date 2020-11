Haute-Savoie (F) : Prof décapité: «La prochaine, ça sera vous»

Une enseignante d’un collège de Scionzier a été menacée par un élève après avoir abordé l’affaire Samuel Paty.

Lundi, une enseignante d’un collège de Scionzier, en bordure de Cluses (F), a abordé en classe les événements ayant amené mi-octobre en région parisienne à la décapitation d’un professeur d’histoire, Samuel Paty, par un homme imprégné de l’idéologie islamiste. En raison de cette intervention face à des élèves de 4e (l’équivalent d’une 10e suisse), elle a été menacée, rapporte «Le Dauphiné libéré». Une jeune fille a d’abord justifié l’action du terroriste, estimant que Samuel Paty «l’avait bien cherché». Puis un jeune homme à lâché à l’adresse de l’enseignante: «La prochaine, ça sera vous.» La gendarmerie est intervenue, et a placé l’un des mis en cause en garde à vue. Une enquête pour apologie du terrorisme et menace envers une personne chargée d’une mission de service public a été ouverte. (jef)