France : Prof décapité: parents et riverains sous le choc

Après l’assassinat d’un professeur qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, un acte qualifié de terroriste par le président français, les parents d’élèves sont sonnés.

Vendredi en fin d’après-midi, l’horreur s’est invitée dans les rues d’ordinaire si tranquilles qui entourent l’établissement. À la veille des vacances scolaires de la Toussaint, ce professeur qui y enseignait a été décapité et son agresseur présumé tué peu après par la police quelques centaines de mètres plus loin, dans la ville d’Eragny (Val-d’Oise).

Le parquet antiterroriste saisi

L’accès à la rue où se sont déroulés les faits est barré par un cordon de sécurité, défendu par de nombreux policiers. «Ça me fait de la peine, décapité en plus, c’est choquant», souffle Virginie, 15 ans, qui a connu cet enseignant dont elle conserve de «bons souvenirs» quand elle était en classe de 4e.

«Campagne»

«On a l’impression que ça n’arrive qu’aux autres mais non, c’est à nos portes, c’est chez nous», glisse son père, Alfredo. «Je ne sais pas comment on va faire pour le petit, on est à 200 m du collège, on ne sait même pas si on va le laisser y aller tout seul» après les vacances scolaires, ajoute-t-il en précisant que plusieurs de ses proches avaient «vu le corps à terre».