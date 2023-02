France : Prof tuée: l’élève était «en conflit avec un être malfaisant»

Une minute de silence a été observée jeudi, dans des collèges et lycées en hommage à la professeure poignardée à mort la veille à Saint-Jean-de-Luz (France) par un lycéen. Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, qui était sur place mercredi, a rendu hommage à l’enseignante de 52 ans au collège Combe de Savoie d’Albertville (Savoie), où il était en déplacement.

«Elle s’appelait Agnès Lassalle, elle est morte hier, elle a été tuée d’un coup de couteau par un élève, dont on sait actuellement peu de choses. Aujourd’hui, c’est le temps du recueillement, de l’émotion et de la solidarité», a déclaré le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, avant d’observer cette minute de silence aux côtés des élèves et enseignants du collège.