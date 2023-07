Manif contre la profanation d'un Coran dispersée

La manifestation nocturne a été provoquée par des informations de presse qui semblent faire état d’une profanation du Coran au Danemark. Sur sa page Facebook, le mouvement d’extrême droite Danske Patrioter a posté vendredi la vidéo d’un homme brûlant ce qui semble être un Coran et piétinant un drapeau irakien.

Livre brûlé

Sur la place Tahrir dans le centre de la capitale irakienne, des centaines de manifestants se sont rassemblés, le plus souvent de jeunes hommes scandant «Oui, oui au Coran» et brandissant pour certains des portraits de l’influent leader religieux Moqtada Sadr, selon un photographe de l’AFP.

Les forces de sécurité avaient coupé deux ponts menant à la Zone verte, quartier sécurisé abritant institutions gouvernementales et ambassades, mais les manifestants, environ un millier, ont tenté de forcer le passage et des heurts ont éclaté quand ils ont été repoussés et finalement dispersés avant l’aube, a confirmé à l’AFP un responsable au ministère de l’Intérieur, s’exprimant sous anonymat. Selon lui, les manifestants tentaient de rallier l’ambassade du Danemark.