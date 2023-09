Profanations du Coran: A l’ONU, des dirigeants musulmans s’en prennent à l’Europe

Des dirigeants de pays musulmans -- Turquie, Iran, Qatar -- ont profité mardi de la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU pour s’en prendre à des pays européens, notamment la Suède, où ont eu lieu d’«ignobles» profanations et autodafés d’exemplaires du Coran.

Un réfugié irakien en Suède, Salwan Momika, a déclenché une vague d’indignations internationales en juin en brûlant et piétinant le Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm au premier jour de l’Aïd al-Adha, fête célébrée par les musulmans à travers le monde.

L’Irak a demandé la semaine dernière à la Suède son extradition. Cette dernière a condamné les profanations du Coran tout en soulignant la prévalence de la liberté d’expression et de rassemblement sur son sol. Le gouvernement du Danemark voisin a présenté fin août un projet de loi pour interdire les autodafés du livre saint de l’islam.

Lors de son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le chef de l’État turc a estimé que «le racisme, la xénophobie et l’islamophobie», dans des pays européens qu’il n’a pas cités, avaient atteint des seuils «intolérables». Accusant «des politiciens populistes de nombreux pays de continuer à jouer avec le feu», Recep Tayyip Erdogan a jugé encore que «les attaques ignobles en Europe contre le Coran (…) assombrissaient l’avenir» du Vieux-Continent.

Dans un discours également très dur contre l’ennemi américain et l’Occident en général, le président conservateur iranien Ebrahim Raïssi a assuré que «le feu de l’irrespect ne viendrait pas à bout de la vérité divine».

Embrasser le Coran

Le dirigeant de la République islamique chiite a brandi plusieurs fois un exemplaire du Coran qu’il a embrassé du bout des lèvres avant de le poser sur le pupitre. «L’islamophobie et l’apartheid culturel que l’on peut observer dans des pays occidentaux -- allant de la profanation de livres saints du Coran à l’interdiction du hijab dans des écoles -- et d’autres et nombreuses discriminations regrettables, ne relèvent pas de la dignité humaine», a fustigé Ebrahim Raïssi, sans citer ni la Suède, ni la France.