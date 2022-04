Giorgio Maulini, prof de ski le jour et DJ la nuit

Giorgio Maulini au Caprices : Professeur de ski la journée et star des platines la nuit

Le Sud-américain Giorgio Maulini était tête d’affiche au Caprices Festival à Crans-Montana (VS), station où il réside.

Giorgio Maulini a fait danser plusieurs milliers de personnes au Caprices. Rien d’étonnant à cela. Il est une pointure de la musique électronique. Il est régulièrement invité à mixer tout autour du monde. Le 8 avril 2022, il s’est produit, à la maison, en tête d’affiche du festival. Dans le public, certains ont d’ailleurs dû tomber des nues en découvrant leur moniteur de ski derrière les platines. Le DJ vénézuélien est en effet également professeur de sports de neige avec brevet fédéral. «Je suis arrivé à Crans-Montana, il y a une dizaine d’années, en tant que joueur de foot. Après six ou sept mois, j’ai été expulsé de la ligue pour avoir porté un coup à l’arbitre. Je me suis retrouvé à n’avoir plus grand-chose à faire. C’est un pote qui m’a ouvert les portes de l’école de ski. Je ne suis pas né dans la neige, je n’avais fait qu’une ou deux fois du snowboard auparavant. J’ai bossé comme un malade pour arriver à devenir prof», s’est souvenu Giorgio Maulini, originaire de Caracas.