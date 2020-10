France : Professeur décapité: Macron cible l’islam radical

Le président français entend intensifier la lutte contre l’islam radical, après l’attentat qui a coûté la vie à un professeur d’histoire-géographie vendredi dernier dans l’Hexagone.

Dimanche, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées partout en France pour défendre la liberté d'expression et dire non à "l'obscurantisme».

Seize personnes en garde à vue

Associations et réseaux sociaux dans le viseur

La ministre à la Citoyenneté, Marlène Schiappa a reçu mardi les représentants des branches françaises de Facebook, Twitter, Youtube (Google), Snapchat et Tiktok. Elle a proposé une coopération plus active entre les réseaux et la police et la gendarmerie pour lutter contre le «cyber-islamisme».