France : Professeur décapité: six personnes accusées de complicité

Un parent d’élève, un islamiste notoire, deux collégiens et deux amis de l’assaillant ont été mis en examen mercredi, notamment pour «complicité d’assassinat terroriste», suite au décès du professeur d’histoire en banlieue parisienne.

Le professeur d’histoire et de géographie a été tué à Conflans-Sainte-Honorine (archives).

Le parent d’élève et l’islamiste sulfureux Abdelhakim Sefrioui ont été mis en examen mercredi pour «complicité d’assassinat terroriste» dans l’enquête sur la mort de l’enseignant décapité en France. Deux collégiens sont accusés du même chef d’accusation.

«Vengé le prophète»

Le parent d’élève, 48 ans, et Abdelhakim Sefrioui, 61 ans, sont accusés d’avoir «nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux l’enseignant d’histoire et de géographie «au moyen d’une manœuvre et d’une réinterprétation des faits», a souligné le procureur antiterroriste lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.