Ski alpin: le mentor Feuz va manquer à ses élèves

A force de tourner autour (six deuxièmes places), on prédit à Marco Odermatt une première victoire en descente. Au Lauberhorn ce samedi ou ailleurs, cela finira bien par tomber. A 25 ans, le Nidwaldien est-il prêt à devenir le leader de l’équipe de descente lors du retrait définitif de Beat Feuz, le 21 janvier, à Kitzbühel? «Non, la retraite de Feuz ne me met pas davantage de pression, il y a Niels (Hintermann) ou Stefan (Rogentin) qui skient vite et qui appartiennent au groupe de purs descendeurs, coupe le Suisse. Mais c’est vrai que l’ambiance dans l’équipe est spéciale ces jours, avec la dernière de Beat et la récente annonce de la retraite de Mauro (Caviezel).»

Ces dernières saisons, «Odi» avait pris l’habitude de partager la reconnaissance, si capitale en vitesse, avec l’expérimenté Beat Feuz qui l’aiguillait. «Non, je ne serai pas tout seul, sourit-il. J’espère que Justin va faire un pas supplémentaire en descente et plus régulièrement être aligné, parce qu’on a l’habitude de faire les «recos» du géant ensemble.»

Des années gagnées grâce à Feuz

L’expertise de «Kugelblitz» lors de la découverte des tracés a permis au géantiste Justin Murisier de progresser à grande vitesse, réalisant son premier top 10 dans la discipline reine (7e) en fin d’année passée à Bormio. «Son aide à la reconnaissance et sur les passages clés a été immense, confirme le Bagnard. Cela nous a fait gagner du temps puisqu’il nous a informés de ces passages et de la manière de skier. Sans cela, cinq années auraient été nécessaires à la bonne compréhension d’une descente.»

Le Valaisan a pu aussi s’inspirer de la zénitude du professeur Feuz. «Alors que j’ai tendance à faire tous les entraînements à fond du haut en bas, il m’a conseillé de me calmer, de mettre l’accent sur certaines sections et que cela allait m’aider à gagner de l’énergie sur l’ensemble de la saison, souligne l’apprenti en vitesse. On skie sur la même marque de skis, là aussi il m’a beaucoup apporté en me conseillant d’être moins agressif, de me montrer plus calme.»