Série : «Profilage», c’est terminé

La série policière de TF1 ne connaîtra pas de saison 11, a annoncé Philippe Bas sur Instagram.

«La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite», a écrit celui qui incarnait le commandant Thomas Rocher. Et si son message pouvait laisser penser qu’il quittait la série, mais que cette dernière se poursuivait, Philippe Bas a rapidement mis les choses au clair. À l’une de ses abonnées qui lui demandait si «Profilage» reviendrait pour une saison 11, le Français de 47 ans a simplement répondu: «Non.»