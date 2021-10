Météo - Profitez du soleil avant la pluie de la semaine prochaine

Klaus Marquardt de MeteoNews confirme la mauvaise nouvelle: le début de la semaine prochaine s’annonce nuageux et pluvieux. «La limite des chutes de neige s’abaissera par endroits à 1500 mètres. Dans certaines vallées, des flocons sont possible dès 1000 mètres d’altitude. Et par rapport à dimanche, les températures chuteront considérablement.» Lundi, le thermomètre affichera entre 11 et 14 degrés de Coire (GR) à Bâle. A Sion (VS) et à Lugano (TI), le mercure grimpera tout de même à 17 et 19 degrés.