Vaud: Profs en rouge tous les mercredis pour plus d’égalité

Vaud : Profs en rouge les mercredis pour plus d’égalité entre hommes et femmes

Nettoyeuses, psychologues et secrétaires aussi

Selon le syndicat, d’autres problèmes doivent aussi être résolus, par exemple le fait que plusieurs disciplines d’enseignement restent fortement genrées, notamment les plus dotées en termes d’horaire. Et, dans l’enseignement vaudois aussi, les professions les plus féminisées sont les plus dévalorisées. «C’est dans l’enseignement primaire, où les femmes représentent 90% du corps enseignant, que les salaires sont les plus bas», explique Solweig Dénéréaz, enseignante au primaire et membre du comité SSP-Enseignement. Et sa collègue Cora Antonioli, enseignante dans un gymnase, d’ajouter: «Nous pensons aussi à toutes celles qui, en plus des enseignantes, travaillent dans les écoles: nettoyeuses, psychologues, secrétaires et tant d’autres.»