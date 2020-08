Coronavirus : Progression «exponentielle» de l’épidémie en France

Plus de 7000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés par les autorités françaises durant les dernières 24 heures. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis la généralisation des tests.

L’épidémie de Covid-19 a repris une progression «exponentielle» en France, avec plus de 7000 nouveaux cas d’infection enregistrés en 24 heures, a indiqué vendredi soir la Direction générale de la Santé.

«La dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle» en France métropolitaine, avertit la DGS dans un communiqué, avec 7379 nouveaux diagnostics positifs enregistrés ces dernières 24 heures, contre 6111 jeudi et 5429 mercredi.

C’est le chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Le seuil des 4000 a été plusieurs fois franchi ces derniers jours. Les cas positifs détectés augmentent du fait de la circulation du virus et parce que le nombre des personnes testées augmente chaque jour (893'146 test réalisés sur la dernière semaine «glissante").

Le taux de positivité des tests s’établissait à 3,9% sur la période entre le 19 et 25 août, lui aussi en progression, contre 3,8% du 18 au 24 août et 3,6% entre le 15 et le 21 août.