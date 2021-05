Société - Project Pan: le challenge make-up qui lutte contre le gaspillage

Utiliser ses cosmétiques jusqu’au bout avant d’en acheter de nouveaux. C’est l’objectif du Project Pan, un challenge né sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, le hashtag #ProjectPan apparaît dans plus de 500’000 posts. Rouges à lèvres, fonds de teint ou palettes: la communauté des panners (pour pan, la petite pastille métallique qui contient l’ombre à paupières) usent leurs produits de beauté jusqu’au bout. Un processus qui dure plusieurs mois, voire quelques années, et dont la progression est régulièrement relayée avec des photos et des vidéos postées sur le Net.