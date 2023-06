Norvège: Projet suspendu après la noyade d’une baleine

Défenseurs des animaux inquiets

Cette campagne scientifique, qui vise officiellement à accumuler des connaissances pour «définir des limites pour le bruit d’origine humaine dans les océans», a été vivement dénoncée par des défenseurs des animaux, qui la jugent dangereuse et s’inquiètent du bien-être des baleines.

Dans la nuit du 2 au 3 juin, le mauvais temps a endommagé les installations mises en place et créé une ouverture en dessous d’un filet, dans laquelle un rorqual s’est engouffré, selon le FFI. «Notre théorie est que la baleine s’est prise dans la bande de filet en plomb», a indiqué le chef du projet, Petter Kvadsheim.

Après la noyade de l’animal, une pause d’une durée indéterminée a été décidée pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident, et l’ancrage des filets va être renforcé. «Notre but est de protéger les baleines de Minke et autres cétacés à fanons contre les bruits néfastes d’origine humaine», a ajouté Petter Kvadsheim. «Nous continuerons d’y travailler. La santé des animaux est notre principale priorité dans cette expérimentation.»