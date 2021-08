Afrique : Projet d’assassinat à Madagascar: le rôle de la France questionné

Le président malgache s’interroge sur le rôle de la France dans le projet déjoué d’assassinat qui l’a visé.

«Si on veut me tuer, c’est à cause de mon engagement à protéger notre nation», a-t-il affirmé dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. «Parmi les cerveaux de l’assassinat figure un colonel français qui a commandé des régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan», a encore déclaré le président malgache. «Mais laissons la justice travailler, je n’ai pas de problème personnel dans mes relations avec la France», a ajouté Andry Rajoelina. «Il faut attendre les résultats de l’enquête qui va révéler s’il s’agit d’un acte isolé ou non. C’est l’enquête qui va répondre à tout ça», a-t-il poursuivi.