Haute-Savoie (F) : Projet d’autoroute du Chablais: un revers pour Genève

Le rapporteur public qui devait livrer sa position sur les recours qu’avaient notamment déposé les villes de Genève et Carouge a été peu réceptif à leurs arguments.

Genève et Carouge combattent un projet d’autoroute en France voisine (image d’illustration).

Les opposants au projet de l’autoroute dite de désenclavement du Chablais (F), au rang desquels les villes de Genève et de Carouge, semblent en passe de perdre une bataille. Avant que le Conseil d’Etat français traite des recours contre la déclaration d’utilité publique de l’ouvrage devant relier Machilly à Thonon, le rapporteur public a livré vendredi sa position. Ainsi que le relate «Le Messager», il a jugé que le projet actuel s’éloignait de celui qui avait été attaqué puis annulé à la fin des années nonante, et que la notion de droit climatique invoqué par les contestataires n’était pas assez développée. Le Conseil d’Etat se prononcera définitivement sur ce dossier en début d’année. L’avocat des opposants a pour sa part annoncé que ses clients ne rendraient pas les armes. Ils attaqueront tous les actes et toutes les autorisations qui suivront.