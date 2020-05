France voisine

Projet d’autoroute du Chablais: tacle de Berne

Le Conseil fédéral n’est pas convaincu par le projet de tronçon autoroutier entre Machilly et Thonon, en France voisine. Il met en avant le Léman Express.

Le projet de tronçon autoroutier dans le Chablais français entre Machilly et Thonon ne convainc pas le Conseil fédéral. Dans une réponse à une interpellation, le gouvernement relève que cette infrastructure dans la région du Grand Genève rendrait moins attractive l’utilisation des transports publics.

Le gouvernement rappelle que le Léman Express, mis en service en décembre dernier, offre aux habitants et pendulaires frontaliers de la région lémanique des conditions de déplacement optimisées et durables. Ce RER transfrontalier réduit les engorgements sur les routes et aux points de frontières générés par le trafic motorisé individuel, selon le Conseil fédéral.