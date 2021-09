Ville de Genève - Projet de budget 2022: déficit moins marqué que cette année

Alfonso Gomez, le grand argentier de la Ville de Genève. Lucien FORTUNATI

Avec des charges nettes de 1,2 milliard de francs, le projet de budget de la Ville de Genève pour 2022 prévoit un déficit de 40,8 millions, alors que celui-ci était de près de 49 millions lors de l’exercice précédent: « Il y a un début de retour à l'équilibre » , a relevé mercredi le conseiller administratif Alfonso Gomez, chargé du Département des finances, de l’environnement et du logement.

Le manque résulte de la baisse attendue des recettes fiscales à la suite de l’entrée en vigueur en 2020 de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA). Celles-ci devraient diminuer de 5,3 millions par rapport au budget 2021. Avant cette réforme, a expliqué le directeur adjoint du Service des finances Philippe Krebs, l’imposition des entreprises rapportait environ 200 millions par an à la Ville, « là on est près de 130 millions ». Au niveau des personnes physiques, les rentrées fiscales devraient rapporter 615 millions de francs, soit une hausse de 17,6 millions par rapport au budget 2021. « Il n’y a pas vraiment d’effet Covid, même s’il y a un léger coup de frein, a encore relevé Philippe Krebs. On voit que la croissance est attendue. »

Annuités gelées

Si l’ensemble des prestations à la population et les priorités du Conseil administratif comme la cohésion sociale et la transition écologique sont maintenues, i l est prévu de bloquer l es mécanismes salariaux du personnel de la Ville et de ce lui de la petite enfance, comme les annuités ou le 13e salaire, comme l’avait annoncé le Conseil administratif fin juin. Toutefois, « ce gel n’est pas définitif, a souligné Alfonso Gomez. Il y aura une série de débats qui auront lieu au Conseil municipal. » Si celui-ci réintroduit les mécanismes salariaux pour 2022, il en coûtera 8,2 millions.

Concernant les investissements, le Conseil administratif prévoit une enveloppe de 180 millions de francs, la jauge nécessaire selon lui pour répondre aux besoins en infrastructures scolaires, sportives, culturelles, ou de mobilité, ainsi que réaliser la transition écologique. Celle-ci passe par une baisse de 60% des émissions de CO2 d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050, ce qui i mpliquera notamment d’assainir le parc immobilier de la Municipalité. « Tout cela nécessite un engagement fort de la Ville » , a souligné Alfonso Gomez. A ce titre, deux postes d’architectes-paysagistes ont été créés, 900 arbres devraient être plantés et le tri des déchets sera introduit sur les marchés. Dans le domaine de la petite enfance, la Ville prévoit notamment la création de 134 nouvelles places.

Réforme des pompiers