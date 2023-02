Bettens (VD) : Projet de centre de soins pour enfants rejeté… pour cause de trafic routier

Le Conseil général s’oppose à un projet de centre social pour enfants avec des troubles du développement. En cause, une importante augmentation de la circulation dans le village.

Affluence record au Conseil général de Bettens, mercredi: pas moins de 29 nouveaux membres ont prêté serment lors de cette séance. La raison de cette mobilisation hors du commun: un projet de centre pour enfants souffrant de troubles du développement. Projet qui a été refusé par 39 voix contre 27. Le centre engendrerait en effet une forte augmentation de la circulation dans le village, déjà engorgé, selon certains habitants. Il faut dire que la commune a connu une forte croissance ces dernières années, avec 56% d’habitants supplémentaires entre 2012 et 2021.

Le projet de centre de soins pour les enfants atteints de troubles du développement (de l’attention, avec ou sans hyperactivité, ou dans le spectre de l’autisme) ne verra donc pas le jour, relate le quotidien vaudois «24 heures». Soutenu par la Municipalité et porté par l’association Dystinctif, le lieu prévoyait 16’000 consultations par an, et autant de déplacements en voiture. C’est ce qui a finalement effrayé une partie de la population du village vaudois.