Gare de Lausanne : Projet de centre «synergisé» des polices pour assurer la sécurité des voyageurs

Un collectif a évoqué un projet de construction d’un «centre de rétention» à la gare de Lausanne. La police vaudoise dément et parle d’un site qui va regrouper gendarmes, douaniers et police des transports.

Le collectif Droit de rester s’est insurgé lundi contre un projet de construction d’un «centre de sécurité» de 3000m 2 au cœur de la gare de Lausanne. «Des cellules de rétention, des salles d'audition et des espaces exigus sans aucune vue sur l'extérieur au fond d'un couloir sous les rails y sont prévus», a déclaré le collectif. «La Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, qui pilote ce projet, devrait prochainement valider définitivement la construction inacceptable de cet immense « centre de sécurité » dans le complexe de la gare», a ajouté Droit de rester.

Contacté par 20 minutes, le commissaire principal Jean-Christophe Sauterel a confirmé l’existence d’un projet pour de regrouper la Police cantonale, l’Administration fédérale des douanes et la Police des transports dans un même lieu à la gare. «Comme cela a été annoncé en décembre, un crédit de 132'000 francs a été soumis au Grand Conseil pour financer les études relatives à l’aménagement de locaux de ce centre de compétences sécuritaires», a réagi le boss de la communication de la police vaudoise. Selon lui, dans le cadre de la rénovation et l’agrandissement de la gare de Lausanne, ce futur site va «permettre à la police cantonale et à l’Office fédéral de la douane de libérer les locaux vétustes occupés actuellement pour les regrouper sous un même toit avec la police ferroviaire». Cette centralisation a pour objectif principal de «garantir la sécurité des usagers dans le futur complexe de la gare».